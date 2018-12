Samantha Markle prend une initiative pour régler le conflit familial

La demi-soeur de Meghan Markle affirme avoir écrit une carte de Noël demandant à la duchesse de Sussex de contacter leur père. Samantha Markle dit craindre que Thomas Markle, 74 ans, ne voie pas un autre Noël après avoir souffert de problèmes cardiaques au cours de la dernière année.

« La vie est courte et tu sais que papa est merveilleux. S’il te plaît, donne lui de la joie dans ses dernières années en lui montrant que tu l’aimes. S’il te plaît, réfléchis-y. » C’est avec ces mots que Samantha Markle espère que sa soeur, devenue la duchesse de Sussex, reprendra contact avec sa famille.

Samantha a maintes fois critiqué Meghan pour ne pas l’avoir invitée à la cérémonie au château de Windsor en mai et pour ne pas avoir contacté leur père après que celui-ci ait négocié un accord pour des photos avec des paparazzis.

Trêve de Noël

Thomas Markle s’est depuis fait plus discret, après avoir subi une crise cardiaque. Il a tout de même participé à plusieurs interviews pour demander à sa fille Meghan de reprendre contact avec lui.

La semaine dernière, Samantha a critiqué le choix de l’image donnée par le duc et la duchesse de Sussex à sa sœur de porter leur première carte de Noël en tant que couple marié. Le prince Harry et Meghan, qui attendent leur premier enfant au printemps, ont choisi une image du jour de leur mariage où ils ont le dos tourné à la caméra et regardent un feu d’artifice. Samantha s’est demandé pourquoi leurs visages avaient été retournés. Dans un tweet maintenant supprimé, elle avait écrit: « Intéressant que le duc et la duchesse de Sussex aient le dos tourné. C’est vers le monde ou juste la famille Ragland et Markle? C’est un peu triste. Faites face à l’esprit de Noël. » Il n’est pas sûr que ce message favorise une trêve de Noël…

Le seul membre de la famille de Meghan invité au grand jour était sa mère, Doria Ragland.