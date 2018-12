Mariah Carey détrône Wham! sur le podium des tubes de Noël

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey a été la chanson de Noël la plus diffusée sur les ondes l’an dernier en Belgique, selon les chiffres de la société des droits d’auteur Sabam.

Mariah Carey détrône «Last Christmas» du duo composé de George Michael et Andrew Ridgeley (Wham!) au podium des titres les plus diffusés pour Noël. La médaille de bronze revient à l’association caritative britannique Band Aid, et son titre « Do They Know It’s Christmas? ». Pour établir ce classement, la Sabam s’est basée sur les droits d’auteurs qu’elle a payés pour l’année 2017.

Le premier titre francophone, «La Fille du Père Noël» de Jacques Dutronc se situe à la 13e place. Le top 15 comprend notamment Paul McCartney, Coldplay, Queen, Bryan Adams et Nat King Cole.