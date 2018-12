Dans ses voeux, le roi Philippe veut « faire confiance au sens des responsabilités de nos dirigeants »

Alors que la Belgique traverse «de vives tensions politiques», le roi Philippe dit faire «confiance au sens des responsabilités de nos dirigeants pour agir dans l’intérêt du pays et de la population.»

Les inégalités, la pauvreté, l’intolérance et le changement climatique sont des questions «qui demandent des réponses exhaustives», souligne le souverain dans son message de Noël diffusé ce lundi. Depuis son bureau du château de Laeken, le Roi se réfère, de manière plutôt inhabituelle, à la récente crise politique qui a entrainé la démission du gouvernement fédéral, qu’il a chargé d’expédier les affaires courantes. «Notre pays traverse une période mouvementée. Des sujets importants préoccupent à juste titre nos concitoyens. Aujourd’hui nous sommes confrontés à de vives tensions politiques. Je fais confiance au sens des responsabilités de nos dirigeants pour agir dans l’intérêt du pays et de la population», déclare Philippe.

Alors que les prochains mois seront placés sous le signe des élections européennes, législatives et régionales du 26 mai, le souverain appelle au dialogue et au respect mutuel. «La démocratie exige cette écoute et ce dialogue. Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et européennes en tenant des débats ouverts et vrais, où l’on se respecte. Car le moment du vote doit être le résultat d’une mûre réflexion».

« Prendre du recul »

A quelques heures de Noël et à quelques jours du nouvel an, le chef de l’Etat souligne par ailleurs combien ces moments sont propices pour «prendre du recul», «arrêter notre course à la poursuite du temps» et «faire le point», mais aussi pour «se souvenir que la vie est un chemin que nous ne faisons pas seuls, mais avec des compagnons de route, qui, comme nous, ont besoin d’une présence, d’une écoute et de conseils».

Le Roi rappelle que cette période festive «est l’occasion d’avoir une attention particulière pour les plus fragiles de notre société» ainsi que pour ceux qui les entourent et les accompagnent «avec soin et dévouement». Enfin, les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion pour les parents de vivre avec leurs enfants «des moments vrais, de réelle présence les uns pour les autres», poursuit Philippe. Mais ce sont des moments aussi où les enfants peuvent se rendre compte que les parents, et tous ceux qui œuvrent pour leur éducation, sont «également vulnérables». «Ils comprendront que notre force intérieure se construit en surmontant les difficultés et non en s’y enfermant ou en les évitant. C’est grâce à cette force intérieure que nous pouvons réellement nous ouvrir aux autres et assumer nos responsabilités.»