Banksy souhaite un joyeux Noël à sa manière

L’artiste Banksy a placée une nouvelle oeuvre sur les murs d’un quartier populaire d’une ville industrielle du Pays de Galles. Vu le contexte, difficile de ne pas voir dans ce pochoir une critique de la pollution de l’air dont sont victimes les quartiers populaires.



La vidéo postée sur son compte Instagram par Banksy est quelque peu sarcastique. On y découvre une peinture du « street-artist » avec en fond sonore un douce mélodie de Noël. Son oeuvre est peinte sur une mur de Port Talbot, au Pays de Galles, et est accompagnée du message « Season’s greetings » (« Meilleurs vœux »).

La réalité est pourtant moins douce. Le pochoir est installé près de l’imposante usine fumante du géant sidérurgique indien Tata Steel. Il représente un enfant, bras ouverts, tirant la langue pour attraper des flocons de neige. Mais ceux-ci sont en fait… de la cendre rejetée par une poubelle en feu dessinée sur le mur perpendiculaire. Il s’agit donc probablement d’une dénonciation de la pollution de l’air dans cette ville ouvrière.

« Quand on voit les flammes et la pollution sur l’autre côté du dessin, cela fait ressortir toutes sortes de pensées sur ce qu’était Port Talbot, sur le côté industriel des choses », commente Kirstin Tucker, une habitante de la ville. « Il est venu ici et a fait quelque chose pour la communauté locale, c’est une déclaration sociale forte », ajoute Jason Nicholas Smart, un autre habitant.