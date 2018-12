Radja Nainggolan suspendu provisoirement par l’Inter Milan pour raisons disciplinaires

L’Inter Milan a annoncé dimanche avoir suspendu « temporairement » Radja Nainggolan pour des « raisons disciplinaires », sans pour autant préciser l’origine de cette mise à l’écart. L’ancien international belge a joué 67 minutes du partage des Milanais samedi sur le terrain du Chievo Vérone (1-1) lors de la 17e journée du championnat italien. Selon les médias italiens, Nainggolan paye ses retards aux entraînements ces dernières semaines. Le dernier en date, dimanche, aurait poussé la direction à le sanctionner. Cette décision intervient trois jours avant le choc contre Naples, deuxième de la Serie A (41 points). L’Inter est troisième (33 points).

Arrivé cet été à l’Inter en provenance de l’AS Rome, Radja Nainggolan a déjà fait la une des journaux pour des faits extra-sportifs. Lors du nouvel an 2018, il avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il disait qu’il était « bourré » alors qu’il buvait et fumait. L’AS Rome avait alors décidé de l’écarter pour une rencontre.

Formé au Germinal Beerschot, le ‘Ninja’ a quitté la Belgique en 2005 pour rejoindre l’Italie, où il est passé professionnel avec le club de Plaisance Calcio 1919 en Serie B. En janvier 2010, il arrive à Cagliari, où il s’affirme, au fil des saisons, comme un des meilleurs milieux de terrain du championnat transalpin. Devenu international belge, il a quitté ensuite la Sardaigne en janvier 2014 pour rejoindre la capitale et l’AS Rome.

Avec l’Inter, il compte 11 présences et 2 buts en championnat après 17 journées. Il a joué 4 rencontres et marqué un but en Ligue des Champions. Ecarté de la liste des 23 Diables Rouges avant le Mondial en Russie par le sélectionneur Roberto Martinez, Nainggolan a annoncé fin mai mettre un terme à sa carrière internationale après 30 capes et 6 buts.

Source: Belga