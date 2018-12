Mariah Carey détrône Wham! sur le podium des tubes de Noël les plus diffusés en 2017

« All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey a été la chanson de Noël la plus diffusée sur les ondes l’an dernier en Belgique, selon les chiffres de la société des droits d’auteur Sabam. Elle détrône ainsi « Last Christmas » du duo composé de George Michael et Andrew Ridgeley (Wham!). La médaille de bronze revient à l’association caritative britannique Band Aid, et son titre « Do They Know It’s Christmas? « .

Pour établir ce classement, la Sabam s’est basée sur les droits d’auteurs qu’elle a payés pour l’année 2017. Le premier titre francophone, « La Fille du Père Noël » de Jacques Dutronc se situe à la 13e place.

Le top 15 comprend notamment Paul McCartney, Coldplay, Queen, Bryan Adams et Nat King Cole.

Source: Belga