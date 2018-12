L’Union Saint-Gilloise tenu en échec sur la pelouse de Roulers

L’Union Saint-Gilloise n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Roulers (1-1) dimanche en clôture de la vingtième journée de Proximus League, la sixième de la deuxième partie de saison. Les Unionistes (9) accusent désormais un retard de cinq points sur les deux équipes en tête de la deuxième tranche, le Beerschot Wilrijk (14) et le KV Malines (14). Qualifié aux penalties mercredi pour les demi-finales de la Coupe de Belgique au dépens du Racing Genk, l’Union Saint Gilloise se présentait au Schiervelde avec la majorité de ses héros. Malgré plusieurs situations dangereuses pour les Unionistes en première période, Roulers ouvrait le score à sept minutes du repos sur un tir d’Aoulad (38). L’Union pouvait égaliser juste avant la mi-temps mais Niakate manquait son face à face avec Lentz.

Au retour des vestiaires, l’attaquant unioniste héritait à nouveau d’une occasion cinq étoiles. Isolé au point de penalty, il placait toutefois son tir au-dessus du but. Niakate finissait par retrouver ses sensations à la 57e. Le Français enveloppait une frappe de l’extérieur de la surface qui trompait le portier roularien avec l’aide de la barre transversale. Les deux équipes ne parvenaient ensuite plus à faire la différence. En toute fin de rencontre, Niakate recevait son deuxième carton jaune de la partie pour un geste de mauvais humeur, ce qui le privera du duel face au KV Malines le 11 janvier prochain (20h).

L’Union Saint-Gilloise fait la mauvaise opération au classement en concédant le partage à Roulers. Le KV Malines, vainqueur 3-1 de Tubize, et le Beerschot Wilrijk, qui s’est défait 3-0 de Lommel, ont en effet pris les trois points samedi pour s’envoler en tête de la deuxième tranche. Vendredi déjà, Westerlo et Oud-Heverlee Louvain s’étaient quittés sur un match nul (0-0). Le Beerschot Wilrijk et le KV Malines occupent donc la tête de la deuxième tranche avec 14 points. Suivent l’Union (9), Roulers (8), Tubize (7), Westerlo (6), OHL (4) et Lommel (3).

Au classement général, le KV Malines, vainqueur déjà de la première tranche, trône en tête avec 44 unités. Suivent le Beerschot Wilrijk (38), l’Union (33), Westerlo (25), Lommel (25), Roulers (21), OHL (19) et Tubize (16).

