Le Bayer Leverkusen limoge Heiko Herrlich et accueille Peter Bosz

Le Bayer Leverkusen a décidé, malgré deux victoires de rang et une première place de son groupe en Europa League, de se séparer de son entraîneur Heiko Herrlich. Le club de Bundesliga l’a annoncé dimanche matin. Le Néerlandais Peter Bosz, ancien coach de l’Ajax Amsterdam et du Borussia Dortmund, prendra les commandes de l’équipe le 4 janvier. Après une victoire 3-1 contre le Hertha Berlin samedi, le Bayer pointe à la 9e place du championnat, 18 longueurs derrière le Borussia Dortmund, leader. Engagée en Europa League grâce à une 5e place la saison dernière, la formation allemande a terminé en tête de son groupe avec 13 points et affrontera les Russes de Krasnodar en seizièmes de finale.

Rudi Völler, directeur technique, a expliqué qu’il était « désormais impossible de nier que l’équipe stagnait ». « Nous sommes dans une situation qui nous oblige à changer d’entraîneur après une première partie de saison insatisfaisante », a-t-il ajouté.

Herrlich, ancien joueur du club et international à cinq reprises, était arrivé en juillet 2017. L’Allemand de 47 ans aura dirigé l’équipe à 64 reprises et affiche un bilan de 32 victoires, 18 défaites et 14 partages.

Il laisse sa place à Bosz, 55 ans, qui a paraphé un contrat jusqu’en juin 2020. Avec l’Ajax, le Néerlandais était parvenu à atteindre la finale de l’Europa League en 2017, battu par Manchester United. Son expérience à Dortmund a elle été moins concluante. Arrivé en juillet 2017 chez les Borussen, il a été remercié 161 jours plus tard suite à une série de 12 matches sans victoire.

Après trois semaines de trêve hivernale, le Bayer accueillera le Borussia Monchengladbach (3e, 33 pts) le 19 janvier pour le compte de la 18e journée de championnat.

Source: Belga