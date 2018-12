Jupiler Pro League – Le Racing Genk s’impose à Eupen et reprend le large en tête du classement

Le Racing Genk s’est imposé sur la pelouse de l’AS Eupen dimanche (0-2) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Les Limbourgeois, qui ont vu revenir le Club de Bruges à quatre points après sa victoire plantureuse face à l’Antwerp (5-1), reprennent sept points d’avance sur leur dauphin. Éliminés respectivement mercredi en quart de finale de la Coupe de Belgique par l’Union Saint-Gilloise et le KV Ostende, le Racing Genk et l’AS Eupen souhaitaient offrir une victoire à leurs supporters à l’approche des fêtes. Les Limbourgeois entamaient la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score sur leur première véritable occasion. Bien servi dans le rectangle par Ndongala, Pozuelo trouvait tout d’abord van Crombrugge sur sa route. Le portier eupenois envoyait le tir de l’Espagnol sur sa latte avant que Samatta, bien placé, ne plante sa treizième rose de la saison en Jupiler Pro League. Le meilleur buteur de la compétition belge doublait la mise pour les Limbourgeois à la vingtième en remportant son face à face avec van Crombrugge. Les Eupenois réagissaient à l’approche de la demi-heure de jeu via Ocansey qui manquait son duel avec Vukovic (29). Le dernier quart d’heure de la première période était à mettre à l’actif des ‘Pandas’ mais ceux-ci manquaient de précision à l’abord du rectangle.

En début de seconde période, Eupen était tout proche de réduire le score. Fall (47) était toutefois trop court pour pousser le cuir au fond des filets. Les Eupenois alertaient une nouvelle fois la défense limbourgeoise à l’approche du dernier quart d’heure. Le tir de l’attaquant français Essende manquait, en effet, de peu le cadre (74) de Vukovic. Malgré une dernière tentative de Milicevic (89), Eupen ne parvenait pas à tromper la vigilance du portier australien.

Le Racing Genk (45 points) est leader de la Jupiler Pro League avec sept points d’avance sur le Club de Bruges et dix sur l’Antwerp. Eupen, de son côté, est onzième avec vingt-deux unités.

Source: Belga