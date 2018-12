Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Palomo (réf. 14217)

Je m’appelle Palomo, je suis un vieux chien, mais s’il vous plaît, ne vous laissez pas influencer par mon âge ! J’aimerais tant passer les dernières années qu’il me reste à vivre dans une maison calme et chaleureuse, profiter d’un bon panier au chaud, et d’une petite caresse de temps en temps … Je ne demande pas grand-chose : juste un peu d’amour… Les vieux ont eu aussi droit à un peu de bonheur, non ?

Sexe Mâle Age 12,5 mois Race Epagneul breton Taille 50 cm Pelage Poils mi-longs Poids 25 kg

Filidoor (réf. 13685)

Moi, c’est Filidoor. Je suis sociable, très gentil, je savoure les caresses et j’adore faire une petite promenade. On dit de moi que j’ai un cœur en or. Depuis que ma sœur Célestine a été adoptée, je suis un peu triste ici au refuge et j’espère que quelqu’un va enfin me remarquer et me donner une chance de connaitre enfin la joie d’avoir un vrai maître bien à moi. Je lui offrirai tout mon cœur, avec plaisir !

Sexe Mâle Age 2 ans Podenco Croisé Galgo Taille 56 cm Pelage Poils courts Poids 22 kg

Kim (réf. 15423)

Je suis Kim, une petite Podenco Maneto. J’ai un caractère doux et tendre. Je suis un peu réservée au premier abord, mais au vu de ce que j’ai vécu dans le passé, j’ai appris à me méfier des humains. Mais dès que j’ai compris que vous ne me voulez aucun mal, je suis la meilleure des amies ! Et j’ai beaucoup d’amis car tout le monde m’aime au refuge. J’aimerai tant passer Noël dans ma famille, bien au chaud, et ne plus jamais redouter d’âtre abandonnée…

Sexe Femelle Age 1,5 ans Race Croisé Taille 35 cm Pelage poils courts Poids 7 kg

Vous êtes intéressé par Palomo, Filidoor, Kim ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr