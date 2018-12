L’actualité mondiale en 2018: entre tourmente et espoirs

Retour sur les événements qui ont marqué 2018.

Dramatique marée noire

Le 15 janvier, le pétrolier Sanchi coule en mer de Chine. Il relâche une nappe de pétrole de 20 km de long. Il s’agit de la plus grave marée noire dans le monde depuis 1991.

Le tournant très à droite de l’Italie

Le 4 mars, les électeurs italiens se rendent aux urnes pour élire députés et sénateurs. Le scrutin est marqué par un succès de l’extrême droite d’une part, et des populistes d’autre part, un résultat qui préfigure l’évolution du paysage politique dans de nombreux pays d’Europe. Les deux camps s’accordent pour former un gouvernement, qui donne aujourd’hui encore des sueurs froides aux milieux économiques.

La fin d’une espèce

Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle est mort le 20 mars au Kenya, à l’âge de 45 ans. Le décès de Sudan est synonyme de l’extinction de sa sous-espèce. Le rhinocéros blanc du Nord doit son extinction au braconnage, en raison notamment des prétendues vertus médicinales attribuées à sa corne.

Une attaque chimique dans la Ghouta

Le 7 avril, les forces armées syriennes mènent une attaque à l’aide d’armes chimiques sur la Ghouta. Le franchissement de cette ligne rouge provoque une riposte militaire limitée de la part des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

What's it like to experience a chemical attack? This Syrian family survived a 2013 attack in Ghouta. They spoke to the BBC from a refugee camp in Lebanon https://t.co/TF2aR92wfR pic.twitter.com/piWcJLQGqg — BBC News (World) (@BBCWorld) April 13, 2018

Changement historique à Cuba

Cuba a changé de président le 19 avril. Pour la première fois depuis 1959, ça n’est plus un Castro qui est aux commandes. Après le décès de Fidel en 2008, son frère Raùl avait pris la relève. Il cède le pouvoir à Miguel Dias-Canez, après une décennie marquée par un réchauffement avec le voisin américain.

Vives tensions entre États-Unis et Iran

Le ton monte entre les États-Unis et l’Iran. Le 8 mai, Washington annonce son retrait de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions visant Téhéran. De leur côté, les Européens appellent à sauver cet accord, qui doit éviter que l’Iran ne se dote de l’arme nucléaire.

Chute des tensions avec la Corée du Nord

Certains avaient craint une guerre nucléaire, il n’en sera finalement rien. Le 12 juin, après des mois d’invectives et de menaces, Donald Trump et Kim Jong Un se rencontrent pour un tête-à-tête historique. La réunion aboutit à la signature d’une déclaration commune, sans percée majeure toutefois sur la question cruciale de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord. À défaut d’avancées concrètes, cette rencontre a favorisé une considérable détente entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

La terre tremble en Indonésie

Une série de puissants tremblements de terre sur l’île indonésienne de Lombok a causé la mort de 555 personnes le 29 juillet. La catastrophe a également fait fuir les milliers de touristes qui assurent d’importants revenus à cette île. Plusieurs centaines ont d’ailleurs dû être évacuées de zones de l’île devenues inaccessibles. L’Indonésie se trouve sur la «Ceinture de feu du Pacifique», une région caractérisée par de fréquentes éruptions volcaniques et tremblements de terre.

Le Brésil bascule à l’extrême droite

Le 28 octobre, le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro remporte le second tour de l’élection présidentielle au Brésil. Durant la campagne, il s’est distingué par ses saillies homophobes et sexistes.

Le monde commémore la fin de la Première Guerre Mondiale

Le 11 novembre 2018, le président français Emmanuel Macron réunit les principaux dirigeants du monde à paris pour célébrer la fin de la Première Guerre Mondiale. «Souvenons-nous. N’oublions pas», a exhorté président français, avant de renouveler ses avertissements contre tout nationalisme. La cérémonie est accompagnée d’un grand forum pour la Paix, où Donald Trump brille par son absence.