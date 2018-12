Une vingtaine de migrants font une visite touristique du centre de Bruxelles

Une vingtaine de migrants ont pris part samedi après-midi à une visite touristique du centre de Bruxelles organisée en collaboration avec la Plateforme citoyenne de soutien au réfugiés et la plateforme touristique à paiement libre GuruWalk. Un premier tour touristique avait été organisé fin septembre pour 7 migrants. Ce deuxième rendez-vous était encadré par deux guides amateurs et une traductrice français/arabe.

« C’est une ville où je vais vivre et donc ça m’intéresse de connaître les lieux touristiques et importants de Bruxelles », explique un Egyptien de 25 ans qui a été régularié.

Le parcours a commencé à 14H00. Le groupe s’est rendu à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, au Parlement, dans le parc royal pour admirer le Palais, au Mont des Arts, au Manneken-Pis et a terminé au marché de Noël des Plaisirs d’hiver.

« Ils deviennent des touristes et oublient quelques heures leur condition de migrant », remarque Bernard Sury, organisateur de l’initiative. « Les partipants sont en train d’apprendre le français. C’est pour cela qu’on fait le tour en français et qu’un traducteur les aide à comprendre nos explications. On veut leur montrer que Bruxelles est cosmopolite et qu’ils ont donc le droit de s’approprier la ville. »

