Proximus League – Malines, vainqueur 3-1 de Tubize, prend également la tête de la seconde tranche

Le FC Malines a décroché sa 13e victoire au détriment de Tubize (3-1) samedi au cours de la 20e journée de la Proximus League. Rob Schoofs (7e) et Igor De Camargo (34e, 43e) ont permis au Kavé (44 points) de conserver sa première place au classement général mais aussi de prendre la tête de la deuxième tranche avec 14 points en attendant le résultat du Beerschot-Wilrijk (11 points) en soirée contre Lommel. L’AFC Tubize, qui a réduit la marque par Anthony Schuster (41e, 2-1) reste dernier avec 16 points. Malgré un seul point pris en trois rencontres, les Brabançons wallons restent 5e (7 points) de la deuxième période. Ils sont suivis par Westerlo (6 points) et OH Louvain (4), qui ont fait match nul vendredi (0-0).

Dimanche (16 heures), l’Union Saint-Gilloise se rend à Roulers pour tenter de conserver sa troisième place au classement général (32) et à celui de la seconde période (8).

Source: Belga