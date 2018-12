Les Indoor Red Panthers s’imposent 4-3 en amical face à la Suisse à Andenne

L’équipe nationale dames de hockey en salle, 14e mondiale, s’est imposée 4-3 (mi-temps: 1-1), samedi, dans la première de ces deux confrontations amicales, programmées face à la Suisse ce week-end à l’Andenne Arena. Les buts belges ont été signés par Laurine Delforge (2x), Morgane Vouche et Caroline Wagemans. Avec ce tournoi de préparation, auquel participe également l’équipe française de Douai, les Indoor Red Panthers construisent les bases de leur préparation à leur prochaine grande échéance: la Coupe d’Europe A organisée à Minsk (Blr), en janvier 2020. Face à la Suisse, 7e nation mondiale, les protégées de Pierre-Emmanuel Coppin, leur nouveau T1 qui a succédé à Sven van der Most, ont eu du mal à trouver les espaces libres en début de rencontre. La gardienne belge Marie Goethals de Mude empêcha à plusieurs reprises les Suissesses d’ouvrir le score. Après un premier pc belge envoyé sur le poteau, Laurine Delforge profita de l’une des seules véritables occasions belges de plein jeu de la première période pour donner l’avance à la Belgique (16e). La capitaine helvète Stephanie Wälti rétablit toutefois l’égalité deux minutes plus tard: 1-1, score à la mi-temps.

Après le repos, un stroke de la Suisse trouva le poteau extérieur de la gardienne belge, qui ne put rien faire quelques instants plus tard sur la reprise de Raffaela Triebold (31e). Les Panthers se libérèrent ensuite et réagirent via Delforge (33e), Morgane Vouche (35e) et Caroline Wagemans (37e) pour renverser la tendance et mener 4-2. Un pc permit à la Suisse de diminuer l’écart (38e), tandis qu’un stroke accordé aux Helvètes alors que le temps réglementaire était écoulé, fut à nouveau expédié hors du cadre par Wälti, laissant la victoire aux Panthers.

Plus tôt dans la journée, les Indoor Red Panthers avaient partagé l’enjeu 2-2, après avoir mené 2-0, face à l’équipe de club de Douai, actuel leader du championnat français.

Dimanche, la Belgique retrouvera la Suisse à 12h30 et clôturea ce tri-nations face à Douai dès 14h30.

Source: Belga