Les Indoor Red Lions partagent 5-5 en amical contre la Suisse à Andenne

L’équipe nationale messieurs de hockey en salle, 7e au classement FIH, a partagé l’enjeu 5-5 (mi-temps: 3-1) avec la Suisse, samedi, dans la première de ces deux confrontations amicales programmées face à 8e nation mondiale ce week-end à l’Andenne Arena. Avec ce tournoi de préparation, auquel participe également l’équipe française de Valenciennes, les Indoor Red Lions construisent les bases de leur préparation à leur prochaine grande échéance: la Coupe d’Europe A organisée à Krefeld (All), en janvier 2020. Malgré un sérieux renouvellement des cadres, les joueurs d’Alexandre De Chaffoy ont entamé la partie sous les chapeaux de roue. Ils menèrent 3-0 en début de rencontre après les buts de Tanguy Zimmer (2e pc), Philippe Simar (9e pc) et Gaëtan Dyckmans sur un beau service du jeune William Ghillain (10e). Martin Greder relança ses couleurs avant la pause (15e). En début de seconde mi-temps, les Lions s’énervèrent sur l’arbitrage et en perdirent leur concentration mais surtout deux joueurs avertis d’un carton jaune, encaissant quatre buts en 5 minutes via Sebastian Schneider (22e) et un triplé du capitaine Manuel Keller (24e, 25e et 27e). De nouveau à six sur le terrain, les Belges ont remonté leur handicap en transformant deux pc grâce à Tom Degroote (32e et 36e), mais sans pouvoir reprendre l’ascendant en fin de partie.

Plus tôt dans la journée, les Indoor Red Lions s’étaient facilement imposés 5-1 face à l’équipe de club de Valenciennes.

Dimanche, la Belgique retrouvera la Suisse à 11h30 et clôturea ce tri-nations face à Valenciennes dès 15h30.

