Les Belges à l’étranger – Solskjaer réussit ses débuts avec Man Utd, sans Lukaku et avec Fellaini en fin de match

Premier match à la tête de Manchester United et première victoire pour Ole Gunnar Solskjaer samedi à l’occasion de la 18e journée de Premier League. Le nouveau coach des Red Devils a vu son équipe s’imposer de manière autoritaire 1-5 face à Cardiff. Absent pour raisons personnelles, Romelu Lukaku n’a pas participé à la rencontre alors que Marouane Fellaini est monté au jeu à la 87e minute. Pour cette première rencontre après le départ de José Mourinho, démis de son poste de T1 en semaine, les Mancuniens ont dominé leurs adversaires avec de nombreuses occasions et quatre buts.

Le festival a débuté dès la 3e minute avec un coup franc de Marcus Rashford. Juste avant la demi-heure, une frappe lointaine d’Ander Herrera a permis aux Red Devils de mener 0-2 (29e). Victor Camarasa a ensuite réduit l’écart sur penalty à la 38e mais Anthony Martial a rapidement permis aux siens de reprendre une avance de deux buts sur une superbe action collective (41e). En deuxième période, Manchester United s’est offert un quatrième but sur un penalty procuré et transformé par Jesse Lingard (57e). Le jeune anglais s’est également chargé d’inscrire le 5e et dernier but des siens (90e).

Battus 3-1 par Liverpool la semaine dernière, les Mancuniens tentent de tourner la page et repartent de l’avant sous les ordres de l’ancienne gloire du club. Ils sont actuellement sixièmes de Premier League avec 29 points, huit points derrière Arsenal (5e) et 19 derrière le leader Liverpool.

Source: Belga