Les Belges à l’étranger – De Bruyne marque encore mais perd contre Crystal Palace, Chelsea également battu

Déjà buteur face à Leicester en League Cup cette semaine, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois marqué ce samedi à l’occasion de la 18e journée de Premier League. Monté à l’heure de jeu, le Diable rouge n’a toutefois pas pu éviter la défaite de son équipe 2-3 contre Crystal Palace. Revenu depuis peu d’une blessure au genou, Kevin De Bruyne était le seul Belge présent dans cette rencontre puisque Vincent Kompany ne figurait pas sur la feuille de match et Christian Benteke est toujours blessé. Les choses avaient pourtant bien commencé dans cette rencontre pour la bande à Pep Guardiola qui menait déjà 1-0 après 27 minutes grâce à Ilkay Gündogan. Largement dominateurs au niveau de la possession, les Citizens se sont fait prendre à défaut sur les rares offensives des Eagles. Ceux-ci ont égalisé sur une frappe croisée de Jeffrey Schlupp (33e) juste avant de prendre l’avantage sur une reprise de volée magistrale d’Andros Townsend (35e). L’ancien anderlechtois Luka Milivojevic a inscrit le but du 1-3 (51e). Dans la dernière demi-heure, les Skyblues ont accentuer leur pression et réduit l’écart grâce à un centre-tir en lucarne de Kevin De Bruyne (85e).

Au classement, Manchester City, 44 points, réalise un nouveau faux pas après sa défaite de début décembre contre Chelsea et est deuxième avec quatre points de retard sur le leader Liverpool. Crystal Palace grimpe pour sa part à la 14e place avec 18 pts

Autre grosse cylindrée engagée dans l’après-midi, Chelsea s’est lui aussi fait piéger par Leicester City, vainqueur 0-1. Un but de Jamie Vardy a suffi aux Foxes pour s’imposer face aux Blues d’Eden Hazard, présent toute la rencontre. Au classement, les Blues restent quatrièmes avec 37 points.

D’autres Belges étaient engagés sur les pelouses anglaises ce samedi. Isaac Mbenza était titulaire et a joué 81 minutes lors de la défaite de Huddersfield 1-3 contre Southampton. Un match dans lequel Laurent Depoitre n’est pas monté au jeu. Christian Kabasele a lui joué toute la rencontre lors du succès 0-2 de Waford contre West Ham. Enfin, Denis Odoi était une nouvelle fois titulaire avec la lanterne rouge Fulham, protagoniste d’un partage 0-0 à Newcastle.

Au classement, Watford est 6e (27 pts), Huddersfield 19e (10 pts) et Fulham dernier avec 10 points.

