Jupiler Pro League – Waasland-Beveren remporte le derby contre Lokeren, match nul pour Saint-Trond et Courtrai

Waasland-Beveren s’est imposé 2-1 lors du derby face à Lokeren samedi à l’occasion de la 20e journée de Pro League. Dans l’autre rencontre prévue à 20h, Saint-Trond et Courtrai se sont neutralisés en partageant 0-0. Battus 1-0 lors du derby waaslandien du mois de septembre, les Beverenois sont parvenus à prendre leur revanche. Opoku Ampomah a permis à l’équipe d’Adnan Kustovic de prendre les commandes de la rencontres d’un coup de tête après un excellent travail d’Aleksandar Boljevic sur le flanc droit (26e). Le Ghanéen était également protagoniste du second but des siens en deuxième période. C’est en effet lui qui s’est fait faucher dans le rectangle et a mis Francesco Forte dans les conditions de transformer le penalty du 2-0 (52e). Ce but n’a pas assommé Lokeren qui est resté dans le match et a réduit l’écart grâce à Mehdi Terki (70e), auteur de l’unique but des Lokerenois.

Vainqueur pour la troisième fois consécutive, Waasland-Beveren poursuit sa remontée au classement. Il est désormais 13e avec 20 points, six de plus que la lanterne rouge Lokeren.

Battu 1-3 en Coupe de Belgique par La Gantoise mardi et 2-0 par Lokeren la semaine dernière, Saint-Trond a manqué une nouvelle fois son rendez-vous avec la victoire en partageant 0-0 contre Courtrai. Au classement, les Trudonnaires sont provisoirement à la 4e place avec 32 points mais pourraient se faire dépasser par le Standard (30 pts) qui affronte Zulte-Waregem en soirée (20h30). Courtrai enchaîne quant à lui un cinquième match sans défaite en championnat et avance pas à pas. Il est désormais 10e avec 25 points.

