Hanne et Stijn Desmet champions de Belgique de shorttrack

Grands favoris, Hanne et Stijn Desmet sont devenus champions de Belgique de shorttrack samedi à Turnhout. Ils se sont tous deux imposés sur trois distances: 1.500, 500 et 1.000 mètres. Stijn Desmet a été accompagné sur le podium par Ward Pétré et Rino Vanhooren. Pétré s’est classé deuxième sur 1.500 et 500 mètres et troisième derrière Vanhooren sur 1.000 mètres.

Chez les femmes, Hanne Desmet a été suivie par Alexandra Danneel et Daphne Merlevede.

Pour les meilleurs shorttrackers belges, ce championnat constituait un intermède pendant la préparation en vue de l’Euro du mois prochain à Dordrecht. La sélection belge s’entraîne sous les ordres de l’entraîneur national Pieter Gysel à Heerenveen avec les meilleurs athlètes néerlandais.

