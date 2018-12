Gilets jaunes – Les gilets jaunes français espèrent encore mobiliser, Paris s’est réveillée dans le calme

Alors que la fronde a nettement marqué le pas, les « gilets jaunes » comptent de nouveau mobiliser leurs troupes dans toute la France pour un sixième samedi consécutif de manifestations, à Versailles et Paris notamment, où tout semble calme en début de matinée. Des « gilets jaunes » ont affirmé vouloir se rendre à Paris, théâtre de violents affrontements lors de manifestations précédentes.

Vers 08h30 dans la capitale, la circulation était normale sur les Champs-Élysées, avec une présence discrète des forces de l’ordre. Contrairement aux cinq samedis précédents, la circulation était pour le moment possible aussi sur la place de la Concorde.

Sur les Champs, les cafés et restaurants déployaient normalement leurs terrasses et la quasi-totalité des magasins exhibaient leur vitrine.

S’ils étaient déjà plusieurs dizaines à la même heure il y a une semaine, seule une poignée de gilets jaunes étaient présents en haut de l’avenue.

Les autorités surveillent aussi Versailles. Juste en face du château visité par des millions de personnes chaque année, ils pourraient être « plusieurs centaines », voire « un millier », à faire entendre leurs revendications, a indiqué vendredi le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, en précisant que la manifestation sera confinée sur l’avenue de Paris.

Sur cette avenue, seuls plusieurs camions de CRS étaient visibles vers 08h30.

La semaine dernière, environ 69.000 membres des forces de l’ordre avaient été déployés, dont 8.000 à Paris, appuyées par des véhicules blindés de la gendarmerie.

