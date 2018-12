Gala du Sport 2018 – Remco Evenepoel élu Espoir de l’année devant Jonathan Sacoor

Remco Evenepoel a remporté le trophée de l’Espoir de l’année samedi soir lors du Gala du Sport à Bruxelles. Le cycliste de 18 ans a cette année été sacré champion de Belgique, champion d’Europe et champion du monde de cyclisme sur route, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre. Remco Evenepoel est arrivé en tête de ce referendum organisé par Sportspress.be, l’Association belge des journalistes sportifs, avec 677 points.

Jonathan Sacoor, 19 ans, champion du monde juniors du 400 m et, chez les seniors, champions d’Europe du 4X400 m et médaille de bronze du 4×400 m des Mondiaux en salle avec les Belgian Tornados, arrive en 2e place avec 457 points.

Eli Iserbyt, champion du monde espoirs de cyclocross, complète le podium avec 57 points.

Remco Evenepoel succède au palmarès à une autre cycliste, Lotte Kopecky.

Source: Belga