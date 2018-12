Gala du Sport 2018 – Nina Derwael élue Sportive de l’année au terme d’une « année incroyable »

Nina Derwael a, sans trop de surprises, reçu le trophée de la Sportive belge de l’année samedi soir lors du Gala du Sport au Docks Dome de Bruxelles. la Limbourgeoise de 18 ans, a décroché cette année la médaille d’or aux barres asymétriques à l’Euro de Glasgow en août et aux Mondiaux de Doha en novembre, ajoutant à cela la médaille d’argent à la poutre aux championnats d’Europe et une 4e place au concours général et de l’exercice à la poutre aux Mondiaux. Ces performances lui ont valu une pluie de récompenses en fin d’année. Nina Derwael avait en effet déjà reçu le Géant Flamand et le Joyau du sport flamand, ainsi que le Trophée National du Mérite Sportif.

« Cette année a été incroyable, riche en émotions. C’est super de recevoir ce prix », a déclaré Nina Derwael samedi. « Ces semaines sont assez animées et fatigantes. Je ne réalise pas encore vraiment ce qu’il m’arrive, je n’ai pas de mots ».

La Trudonnaire va maintenant lever le pied. « J’ai une semaines de vacances, je vais pouvoir en profiter pour me reposer et penser à tout ce qu’il s’est passé cette année. Puis je vais reprendre les entraînements et partir en stage pour prépare 2019. Mon principal objectif l’année prochaine sera collectif: aller chercher une qualification pour les Jeux en équipe ».

Première gymnaste élue Sportive de l’année, Nina Derwael l’a emporté 1212 points, devant Nafissatou Thiam (950 points), championne d’Europe de l’heptathlon et lauréate du trophée en 2014, 2016 et 2017. Emma Meesseman, 4e du Mondial de basket féminin avec les Belgian Cats et victorieuse de l’Euroligue avec son club d’Ekaterinebourg, prend la 3e place avec 440 points.

Source: Belga