Gala du Sport 2018 – Les Red Lions, champions du monde de hockey, sont élus Equipe belge de l’année 2018

Les Red Lions, l’équipe nationale belge de hockey sur gazon messieurs, a reçu le trophée d’Equipe belge de l’année 2018 samedi soir lors du Gala du Sport à Docks à Bruxelles. Les Red Lions, qui viennent d’être sacrés champions du monde en Inde, ont remporté ce referendu organisé par Sportpress.be, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, avec 561 points. Les Diables Rouges, 3e de la Coupe du monde de football en Russie, terminent en 2e position avec 329 points, devant les Belgian Cats (188 points), l’équipe nationale de basket féminin qui a terminé 4e du Mondial dames, et les Belgian Tornados (76 points), champions d’Europe du relais 4×400 m et médaille de bronze des Mondiaux en salle.

Les Red Lions sont les invités de dernière minute du referendum de l’Equipe de l’année. La date limite pour les votes était fixée au 5 décembre, en plein mondial de hockey. Les Red Lions, qui ne figuraient pas dans la short-list initiale de trois finalistes, ont ensuite été sacrés champions du monde le 16 décembre à Bhubaneswar en Inde.

Suite à cet exploit, le premier titre mondial remporté dans un sport collectif belge, les Red Lions ont bénéficié d’une modification du règlement. Sportpress.be relançant son référendum pour ce qui concerne l’Equipe de l’année. Selon les résultats de ce nouveau scrutin, quatre équipes (au lieu de trois) se sont retrouvées finalistes. Et les Red Lions de Shane McLeod l’ont emporté avec 232 points d’avance sur les Diables Rouges.

C’est la troisième fois que les Red Lions sont élus Equipe de l’année après 2012 et 2016. Ils succèdent au palmarès à l’équipe belge de Coupe Davis, qui avait atteint la finale de la Coupe Davis 2017.

