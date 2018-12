Gala du Sport 2018 – L’athlète Peter Genyn est le Paralympique de l’Année pour la deuxième année de suite

L’athlète Peter Genyn a été élu sportif paralympique de l’année 2018 samedi soir lors du Gala du Sport à Bruxelles. C’est la deuxième année de suite qu’il remporte ce trophée organisé pour la 9e fois par l’association professionnelle belge des journalistes sportifs (Sportpress.be). Deuxième et troisième du scrutin en 2015 et 2016, Peter Genyn, 41 ans, a récolté 274 points. Il devance le lauréat 2016, Laurens Devos, champion du monde de tennis de table paralympiques, 2e avec 250 points, et Kris Bosmans, champion du monde de para cyclisme, 3e avec 200 points.

Eléonor et Chloë Sana, médaillées de bronze en descente aux Jeux Paralympiques d’hiver à Pyeongchang, terminent 4e (183 points), devant le pongiste Florian Van Acker, champion du monde de tennis de table paralympique, qui complète le top 5 avec 171 points.

Originaire de Kalmthout, Peter Genyn, a remporté cette année les titres de champion d’Europe du 100 et du 200 m en fauteuil roulant (catégorie T51) lors de l’Euro de para-athlétisme de Berlin. Il a en outre battu le record du monde sur 100 m en mai, le portant à 19.89.

Peter Genyn souffre de tétraplégie depuis un accident survenu en 1993, un saut dans une eau trop peu profonde. Il a d’abord pratiqué le rugby en fauteuil roulant, devenant champion d’Europe en 2009, 6e des jeux d’Athènes en 2004 et 7e à Londres en 2012.

Son passage forcé à l’athlétisme, après une fracture de la jambe fin 2012, fut tout autant couronné de succès. En 2016, il fut double champion d’Europe et détenteur du record du monde sur 400m, avant d’aller chercher deux médailles d’or paralympiques en classe T51 sur la ligne droite et sur le tour de piste en 2016 à Rio. En 2017, il avait été sacré champion du monde sur 100 et 400 m à Londres.

Source: Belga