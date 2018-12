Gala du Sport 2018 – Eden Hazard: « un trophée individuel et collectif »

Eden Hazard a été élu Sportif belge de l’année 2018, samedi soir lors du 52e Gala du Sport à Bruxelles. Le capitaine des Diables Rouges est le troisième footballeur à recevoir le trophée, après Thibaut Courtois en 2014 et Kevin De Bruyne l’année suivante. Engagé samedi après-midi en Premier League avec Chelsea, qui s’est incliné 0-1 face à Leicester City, Eden Hazard n’était pas présent pour prendre possession de son trophée au Docks Dôme de Bruxelles. Le trophée lui a été remis cette semaine à Londres par Sportspress.be, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, qui organise le referendum.

« C’est surtout grâce à l’équipe que j’ai gagné ce prix », a déclaré Eden Hazard dans une video réalisée lorsque le trophée lui a été remis. « Avec l’équipe nationale, on a fait quelque chose de magnifique cette année. C’est un prix individuel qui a un côté collectif. C’est un peu un discours de remercier les coéquipiers et le staff, mais c’est vraiment ce que je pense. Sans les coéquipiers et le staff, on n’aurait pas fait cette Coupe du monde. Ce trophée est donc pour tout le monde ».

Le Diable Rouge l’a emporté avec 736 points, 19 de plus que le 2e, Koen Naert, champion d’Europe du marathon (717 points). Bart Swings, médaille d’argent en patinage de vitesse aux Jeux d’hiver de Pyeongchang, est 3e avec 325 points.

« Dommage pour eux », a dit Eden Hazard. « Ils ont fait une très belle année dans leurs sports respectifs. 2018 a été une bonne année pour le sport belge. C’est quelque chose de bien mais il va falloir mettre la barre plus haut en 2019, même si ça ne sera pas facile ».

Source: Belga