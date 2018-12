Réveillon: Des plateaux de fromages végans pour Noël

À Noël, tout le monde veut se lécher les babines en dégustant un repas de réveillon à plusieurs services.

Toutefois, les personnes végétariennes et végétalistes ou véganes doivent souvent se contenter lors des fêtes de famille d’une soupe ou d’une salade ! Mais Josefien Smet entend bien y remédier. Son label YOSOGREEN compose en effet des plateaux de fromages colorés et végans pour les jours de fête. Par Janne Vandevelde

Josefien a très vite su ce qu’elle voulait ou ne voulait pas manger. « Depuis l’âge de cinq ans, je suis végétarienne parce que je ne voulais pas manger des animaux. Et, il y a quatre ans environ, j’ai décidé d’observer un régime totalement végétaliste. Je suis intolérante au lactose et je ne peux dès lors pas consommer de lait ou de yaourt. Le pas a donc été rapidement franchi. Ces dernières années, ma prise de conscience des questions environnementales et animales n’a cessé de croître. Je veux contribuer le moins possible à la pollution et à la souffrance animale. De plus, je suis convaincue que toutes ces hormones et toutes ces graisses dans la viande ne sont pas bonnes pour notre organisme. Je suis plus apaisée depuis que je ne mange que des aliments d’origine végétale. Ce choix me correspond à 100 %», explique Josefien avec enthousiasme.

En tant que végétaliste, il n’est pas évident en Belgique de manger chez des amis ou au restaurant. « Il y a quatre ans, personne n’était vegan. J’étais toujours celle qui « faisait la difficile ». Au restaurant, je ne compte plus le nombre de fois où j’ai dû manger de la soupe aux tomates. Aujourd’hui, on est beaucoup plus compréhensif face à un mode de vie vegan. De plus en plus de restaurants proposent des options végétaliennes et mes amis et ma famille aussi mangent régulièrement avec moi entièrement ‘plantbased’ », ajoute-t-elle.

PlantLab

Josefien se débrouille bien aussi en cuisine. Elle a même fréquenté les cours de l’école de cuisine végane PlantLab à L.A. « J’adore expérimenter en cuisine ! Après mes études en communication, je suis restée sans emploi pendant un certain temps. J’ai alors lancé un blog sur l’alimentation, qui a connu un gros succès et m’a finalement valu un job dans une cuisine. J’ai appris à cuisiner en autodidacte via des livres et des tutoriels sur internet, mais je voulais quand même aussi suivre des cours professionnels. PlantLab à L.A. était exactement ce que je cherchais. J’en ai appris plus sur la ‘raw food’, les herbes médicinales et d’autres tendances alimentaires dont je pense qu’elles sont en train d’envahir l’Europe, comme les shots à l’argile et mes smoothies à l’extrait de cannabis. Très ‘hot and happening’, précise Josefien.

Josefien a imaginé chez PlantLab sa propre gamme de fromages végans. « Une partie de ma formation était centrée sur le développement de produits. J’ai réfléchi à ce qui me manquait en tant que végétaliste et j’en suis très vite arrivée au fromage. Il est possible de fabriquer du fromage végétal, dont le goût équivaut à celui du fromage classique, à base d’un mélange de noix de cajou et d’amandes. Il faut faire fermenter ce mélange avec des probiotiques et ajouter des herbes qui servent de levures et apportent l’acidité. Mes quatre fromages crémeux avec des plantes adaptogènes, comme le chaga pour combattre le stress, sont devenus réalités », déclare fièrement Josefien.

Un plateau de fromages pour les fêtes

De retour en Belgique, Josefien a continué à développer son affaire. « J’ai toutefois adapté mes fromages au goût belge. J’ai troqué les plantes médicinales contre la ciboulette, la truffe et le poivre rose.» Les fromages plantbased de Josefien ont gagné en popularité sur Instagram et elle a eu de plus de plus de mal à répondre à la demande. « C’est à ce moment que j’ai décidé de me lancer dans la composition d’un plateau de fromages festif pour Noël. Les fêtes de fin d’année ne sont en effet pas faciles pour les végans. Les menus typiques de Noël se composent de dinde ou de fondue au fromage et, en tant que végétaliste, vous en êtes dès lors exclu(e). Un plateau de fromages n’est pas un plat de tous les jours et les végans se feront dès lors un plaisir de participer aux agapes ! J’ai prévu une belle présentation car on mange aussi avec les yeux. Les gens voient ainsi que les fromages végétaux sont aussi très cool ! », assure Josefien.