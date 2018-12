Comment être parfaitement habillé(e) pour les réveillons

Les réveillons arrivent à grands pas. Vous avez déjà acheté tous vos cadeaux et connaissez le menu de Noël par cœur. Mais vous avez encore pas mal de doutes sur la tenue parfaite à enfiler ? Pas de panique! Nous nous sommes entretenus avec Abraham de Amézaga, journaliste spécialisé dans la mode et le luxe, qui a été correspondant pour le Vogue Amérique latine. Avec ses conseils, vous ne serez jamais «underdressed» ou «overdressed», c’est-à-dire trop ou trop peu habillé(e), à une fête.

Cocktail

«Pour un cocktail, les hommes portent un costume sur mesure foncé et les femmes optent pour une tenue plus courte», précise Abraham de Amézaga. «Les femmes peuvent porter une jupe, mais actuellement les costumes et tailleurs sur mesure pour femmes sont aussi très tendance. Le couturier Yves Saint Laurent a déclaré qu’une femme qui s’habille comme un homme est le summum de la féminité», explique le journaliste de mode.

Black Tie

«Lors d’un événement black tie (littéralement cravate noire, c’est-à-dire tenue de soirée), les hommes portent un smoking noir. Il existe aussi des smokings blancs, mais ils sont réservés à la période estivale», déclare Abraham de Amézaga. «Porter des chaussures en cuir sous un smoking est un must absolu. Les femmes portent toujours une robe, dont la longueur n’a pas d’importance.»

Chaussures et accessoires: talons mi-hauts, petits sacs, cheveux attachés et bijoux flashy.

Semiformal Business

«Tant les hommes que les femmes peuvent porter un jeans quand ils assistent à la fête de Noël de leur travail. Néanmoins, la tenue semi-formelle doit conserver une touche professionnelle. Il est désormais aussi possible d’opter pour un «casual costume» (costume décontracté). Les femmes peuvent aussi porter des robes à hauteur du genou.»

Chaussures et accessoires: des bijoux et des foulards discrets. Les sacs à main de tout type et taille sont permis.

Smart Casual

«Ce style est un peu moins formel, donc plus décontracté, que le précédent. Vous avez de ce fait la possibilité de porter des designs et des imprimés audacieux, tout en restant professionnel(le)», conclut Abraham de Amézaga.

Chaussures et accessoires: pas de hauts talons. Les sacs moyens à grands sont permis, mais ne portez pas trop de bijoux.

Conseils :

Sachez à quel type d’événement vous vous rendez: «L’organisateur détermine le dresscode (code vestimentaire). Pensez aussi à l’endroit et à la météo.» Veillez à avoir dans votre garde-robe des choses sur lesquelles vous pouvez toujours vous rabattre.

D’après Abraham de Amézaga, les hommes doivent toujours avoir dans leur garde-robe «deux bons costumes sur mesure, trois T-shirts blancs, un jeans, et une veste en cuir noir». Les musts absolus pour les femmes sont «une robe noire, plusieurs robes simples dans des longueurs différentes, un trench, deux costumes ou tailleurs sur mesure, des chemisiers blancs et neutres et une paire de chaussures avec des talons mi-hauts et une paire avec des talons hauts.»