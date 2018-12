Rétro Belgique: Entre coalition, élections et contestations

La Belgique a connu une année 2018 riche en rebondissements politiques, mais aussi en contestation dans les rues. Retour sur une année qui ne fut pas complètement de tout repos.

D’une coalition suédoise à une orange-bleue

On l’avait surnommée «kamikaze». La coalition inédite de centre-droit, formée à l’automne 2014 de trois partis flamands (N-VA, CD&V et Open Vld) et du seul MR, sorti second des urnes côté francophone, a fini par exploser, à six mois de la fin de la législature. En cause, la signature du Pacte mondial pour les migrations dont la N-VA ne voulait pas.

Un personnage au sein du gouvernement aura marqué cette législature: le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Theo Francken, dont les tweets clivants n’auront cessé d’alimenter la polémique.

Le 18 décembre, le Premier ministre Charles Michel annonce à la Chambre qu’il se rend chez le Roi pour présenter la démission de son gouvernement.

Attaques contre des policiers

Benjamin Herman, délinquant radicalisé de 31 ans qui bénéficiait d’un congé pénitentiaire, tue trois personnes dont deux policières ainsi qu’un jeune homme de 22 ans à Liège avant d’être abattu par les agents du Peloton anti-banditisme de la police de Liège après avoir brièvement pris en otage une femme de ménage de l’athénée Léonie de Waha.

Le 26 août, c’est un policier de 38 ans de la zone de police Fagnes qui est abattu à Spa alors qu’il procédait à un contrôle routier.

Ecolo, grand vainqueur

Le parti Ecolo et le PTB sont les grands vainqueurs des élections communales en Wallonie et à Bruxelles qui ont lieu le 14 octobre tandis que les formations traditionnelles se tassent. En Flandre, le résultat est mitigé pour la N-VA tandis qu’on assiste à une remontée du Vlaams Belang.

Après la démission surprise, le 19, de Patrick Dupriez à la co-présidence d’Ecolo, Zakia Khattabi propose à l’approbation de l’assemblée générale du parti le nom de Jean-Marc Nollet pour prendre son relais.

Fraudes et corruption dans le foot belge

L’affaire « Footgate » éclate le 10 octobre. Une vaste enquête sur des faits présumés d’organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption privée dans le cadre de la division 1A de football conduit à la réalisation de 57 perquisitions, dont 44 en Belgique, notamment dans une dizaine de clubs de l’élite, et à l’interpellation de plusieurs figures importantes, parmi lesquelles l’un des agents de joueurs les plus influents du pays, Mogi Bayat, l’ancien manager d’Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, l’entraîneur du club vainqueur du dernier championnat, Ivan Leko, et deux arbitres de premier plan Bart Vertenten et Sébastien Delferière.

Les « gilets jaunes » touchent la Wallonie

Le 16 novembre, des « gilets jaunes » bloquent l’accès à plusieurs dépôts et raffineries de Wallonie pour protester contre l’augmentation du prix des carburants, inspirés par l’initiative citoyenne prévue en France et qui doit son nom aux gilets fluo réfléchissants obligatoires dans toute voiture.

D’autres actions suivront jusqu’à des manifestations parfois violentes dans la capitale.

En Bref

30 janvier: Ghelamco se voit refuser par la Flandre le permis d’environnement pour la construction et l’exploitation d’un Stade national sur le Parking C du Heysel.

7 mars: Un scandale alimentaire éclate après la décision du ministre fédéral de l’agriculture Denis Ducarme de procéder au retrait des agréments de l’entreprise Veviba de Bastogne.

4 mai: Le projet de musée d’art contemporain de Bruxelles, «Kanal-Centre Pompidou», est mis sur les rails.

17 mai: Mawda, une fillette kurde de deux ans, est tuée par balle lors d’une course-poursuite entre une camionnette transportant des migrants et la police à hauteur de Maisières près de Mons. Un événement qui suscite une très vive émotion dans le pays.

28 juillet: La vague de chaleur prend officiellement fin, selon l’Observatoire d’Uccle, après des poussées jusqu’à 35ºC.

13 septembre: Deux cas de peste porcine africaine ont été détectés en Wallonie près d’Etalle. La crise prendra de l’ampleur et aboutira à l’abattage de milliers de porcs.

9 novembre: Les Premiers ministres belge et britannique visitent le cimetière militaire de Saint-Symphorien dans le cadre des commémorations du centenaire de l’armistice de la Guerre 14-18.

2 décembre: Près de 70.000 personnes participent à Bruxelles à la Marche pour le Climat en demandant à la Belgique qu’elle mette en pratique l’Accord de Paris trois ans après l’avoir signé.