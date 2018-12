L’importance de la lumière dans la vie quotidienne

Comme chaque année, hiver rime avec manque de lumière pour de nombreux Belges. Pourtant, on ne compte plus les bienfaits de la lumière qui permet entre autres de lutter contre la dépression.

Depuis le 21 décembre à 23h22, les jours ont commencé à s’allonger. Une bonne nouvelle car cela signifie plus de lumière pour de très nombreux Belges qui ont un petit coup de blues dans cette période hivernale. Ce n’est plus à prouver, le manque de lumière peut-être lié à la dépression. Grâce à la lumière, notre corps produit notamment de la mélatonine: l’hormone qui facilite l’endormissement. Une exposition à la lumière tard le soir va retarder la production de la mélatonine, alors qu’une exposition à la lumière au matin facilitera le réveil. La lumière augmente également la production de sérotonine, un neurotransmetteur du cerveau lié à l’humeur ou à l’appétit. Si le corps n’assimile pas assez de lumière du jour, la production de sérotonine sera limitée et cela aura une influence sur le comportement. Si vous ne voyez pas ou peu la lumière extérieure en journée, n’hésitez pas à prendre une pause d’une heure pour sortir en profiter. Effet positif garanti.

Lorsque l’on est en manque de lumière, on peut souffrir d’un trouble affectif saisonnier, qui correspond à une dépression qui revient à chaque fois à la même période de l’année. Ce trouble se rencontre plus souvent dans les climats souffrant d’un déficit d’ensoleillement à certaines périodes de l’année. En Belgique, on estime que 2% à 3% de la population souffrent du trouble affectif saisonnier. Il touche généralement plus les femmes aux alentours de la vingtaine. Parmi les différents symptômes, on retrouve par exemple l’irritabilité, la tristesse ou encore l’anxiété.

La luminothérapie, la solution?

Pour lutter contre ce phénomène, certaines personnes se tournent vers la luminothérapie. Un traitement qui consiste à s’exposer quotidiennement à une lumière d’intensité similaire à celle de la lumière solaire. La luminothérapie fait partie des traitements conseillés aux personnes qui souffrent du trouble affectif saisonnier. Des études ont par exemple prouvé que la luminothérapie était efficace pour diminuer les symptômes liés à la dépression. Elle permet également de faciliter et de réguler le sommeil de personnes qui sont touchées par l’insomnie ou des réveils précoces, ce qui améliore de facto la qualité de leur sommeil. Les conséquences du jet-lag seraient également amoindries par la luminothérapie. Des séances spéciales deux jours avant votre envol pour l’étranger devraient vous permettre de moins subir le décalage horaire.

Selon les études, on estime qu’entre 60% et 80% des patients sont réceptifs et tirent des bénéfices à la luminothérapie. Bien sûr, les résultats n’apparaissent pas directement. Si des effets positifs sont observés après quelques jours, il faut généralement plusieurs semaines pour que le traitement soit totalement efficace. Des effets secondaires, comme la nausée ou des maux de tête, peuvent par contre être ressentis pendant le traitement.

Ne pas négliger la vitamine D La lumière du jour a également un rôle essentiel dans la production de la vitamine D qui permet entre autres à notre corps une bonne assimilation du calcium et du phosphore. Elle protège aussi contre certains cancers, comme celui du sein. Or, le manque d’ensoleillement est la cause principale des carences en vitamine D d’octobre en avril. Et on estime que 80% de la population belge est en carence de vitamine D! Une prise de sang est suffisante pour détecter une éventuelle carence. Certains signes, comme des soucis intestinaux ou des douleurs aux os, peuvent également vous mettre sur la voie. L’assimilation de la vitamine dépend de l’âge de la personne, de la pigmentation de la peau ou encore de l’exposition au soleil. Heureusement, la lumière n’est pas le seul moyen de se procurer cette vitamine essentielle pour le corps. On en trouve par exemple beaucoup dans les poissons comme le saumon, la truite ou encore le hareng. Le lait, et plus précisément le lait de vache entier, est également riche en vitamine D. Tout comme le jaune d’œuf. Sinon, il est aussi possible d’acheter des gélules de vitamine D en pharmacie.

Clément Dormal