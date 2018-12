On ne l’avait pas vu venir et pourtant, GRIS s’impose comme la plus belle surprise de cette fin d’année et vient clôturer 2018 de manière magistrale.

Disponible depuis quelques jours sur Steam et Nintendo Switch, GRIS est le premier jeu des Barcelonais de Nomada Studio. Sans aucun dialogue, il raconte le voyage initiatique d’une jeune fille. Ici pas de Game Over, pas de texte, pas de mini-map pour savoir où aller et encore moins d’objectifs à suivre. GRIS est un jeu dans lequel il faut se laisser guider par la musique et par l’émotion. Les quelques mécanismes du jeu s’apprendront peu à peu.

Dès les premiers instants, quelque chose d’unique se dégage de GRIS. Il y a d’abord cette magnifique bande-son instrumentale interprétée par Berlinist. Ensuite, il y a cette direction artistique à tomber par terre. GRIS est comme une aquarelle, de plus en plus colorée, qui se dessine devant vos yeux. Il est difficile de ne pas être subjugué par le travail artistique de Conrad Roset.

Le scénario laisse une grande place à l’interprétation. Certains y voient une allégorie de la mort mais il ne faut pas nécessairement aller si loin pour tout simplement se laisser emporter par GRIS. Une grande émotion se dégage dès les premières minutes du jeu et elle ne le quittera plus jusqu’au générique de fin. Concrètement, GRIS est un jeu de plateforme en 2D. Il y a parfois quelques sauts à effectuer dans le bon tempo et quelques puzzles un peu plus corsés, mais jamais rien d’insurmontable.

Vendu 17 €, GRIS se termine en un peu moins de cinq heures. La rejouabilité est faible mais ce premier jeu de Nomada Studio permet de vivre un grand moment de poésie et d’émotion. Véritable coup de cœur de cette fin d’année, GRIS propose tout ce qu’on aime dans un jeu vidéo en tant qu’œuvre artistique et culturelle à part entière.

Plus que des mots, rien de tel que le trailer pour découvrir la direction artistique et l’ambiance de GRIS :