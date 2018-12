Comment survivre à la gueule de bois de Noël et du Nouvel An?

Grand soir et petit matin… C’est sûr et certain: vous allez beaucoup arroser la Saint-Sylvestre et il vous en faudra payer le prix le premier jour de l’an neuf! Mais si vous suivez notre conseil, ce jour de gueule de bois ne sera pas si terrible. À votre service!

Brunch

Si votre estomac le permet, vous devez absolument réserver pour le brunch de La Fabrique en Ville. Ce restaurant bruxellois est installé dans l’orangerie du parc d’Egmont. Dans cette oasis de verdure, vous pouvez déguster des petits pains, du muesli, des salades, des plats à base d’œufs, des pâtisseries et des crêpes. À noter que La Fabrique en Ville ne sert que des préparations maison. Parfait pour se remettre d’une nuit de folie!

Boulevard de Waterloo 44, 1000 Bruxelles

Un thriller palpitant

Quand on a une gueule de bois, nos esprits ne sont pas très clairs. On ne se sent pas bien du tout, on a du mal à se concentrer et on somnole toute la journée sans vraiment pouvoir se reposer. Pour mettre un petit coup d’énergie à tout ça, rien de tel qu’un bon thriller qui vous tiendra en haleine. Côté bouquin, on vous propose ‘Erectus’ de Xavier Müller. Dans ce roman, l’écrivain nous plonge dans un cauchemar planétaire. Des Homo erectus apparaissent aux quatre coins de la planète. Ils ont des mâchoires plus proéminentes que les hommes, ils sont couverts de poils et ne parlent pas. Ils ont l’air déboussolés et imprévisibles. La population panique. Que s’est-il passé ? Comment les ‘hommes’ deviennent-ils ces étranges bêtes ? Comment freiner cette régression que toute l’humanité a l’air de subir ?

Les remèdes naturels

Le lendemain de veille, une seule chose peut vraiment vous faire du bien : l’eau. Alors, buvez, buvez, buvez. Il faut réhydrater tout ce corps et surtout, ce cerveau ! Contre le mal de tête, utilisez de la menthe poivrée. Elle est un véritable antalgique. Appliquez-la en huile essentielle sur vos tempes et votre front en effectuant des massages circulaires. Ça fait du bien, n’est-ce pas ? Pour éliminer les nausées, contrairement à ce que beaucoup feront, évitez le trop gras et le trop sucré. Le gingembre est votre meilleur allié. Faites-le infuser dans de l’eau bouillante, et le tour est joué ! Vous pouvez également privilégier la tisane à la lavande, efficace contre les migraines et les insomnies.

Des comédies

Vous avez juste envie de vous affaler sur votre divan toute la journée et de regarder la TV ? Alors, nous vous conseillons de regarder des films et des séries qui font du bien. Rien de telle que la série ‘Friends’, par exemple, pour passer un bon 25 décembre et 1er janvier. C’est la série idéale pour ne pas se prendre la tête : ces six amis vous feront toujours autant rire et comme vous les connaissez sûrement par cœur, comme nous, ce n’est pas trop grave si vous vous endormez. Et bonne nouvelle : Netflix a re-signé pour un an !

De la musique

Les lendemains de veille, deux écoles s’affrontent… Les adeptes d’un apaisement, d’une quête d’un équilibre retrouvé, d’une envie de zen après une débauche de décibels, de nuits courtes et de calories. Mais il y a aussi ceux qui veulent continuer sur leur lancée, et rester enjoué –sans être matraqué- pour la choucroute du 1er janvier entre amis.

Côté zen

Marconi Union « Weightless »

Boards of Canada “Tomorrow’s Harvest”

Nils Frahm « All melody »

Côté fun

The Internet “Hive Mind”

DJ Koze “Knock Knock”

The Blaze “Dancehall”

Une petite promenade?

Envie de respirer un peu d’air frais et éliminer les toxines au lendemain du réveillon ? Rien de tel qu’une bonne marche ! Le sud de Bruxelles regorge d’espaces adaptés pour de longues et agréables promenades. Au bout de l’avenue Louise, engagez-vous dans le bois de la Cambre. Son tour vous offrira déjà une belle bouffée d’air frais, avec 5 ou 6 km selon les sentiers suivis. Si vous avez besoin de plus, continuez tout droit après avoir passé l’étang. Vous entrez alors dans le cœur de la forêt de Soignes, avec des possibilités de marches de 10 à 25 km.