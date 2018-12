Une bonne résolution, vous avez dit ?

Chaque année, c’est la même rengaine : on prend de nouvelles résolutions qu’on tient… deux semaines (un mois pour les plus courageux). Pour 2019, je vous propose de choisir des bonnes résolutions écologiques et de vous y tenir. Oui mais comment ?

Tout d’abord, en limitant le nombre de bonnes résolutions qu’on notera sur notre liste. Cela ne sert à rien de se donner une dizaine d’objectifs. Limitons-nous à trois, par exemple, et disons-nous que si on les tient, ça sera déjà très bien !

Ensuite, allons-y progressivement. L’une des plus importantes résolutions en matière d’écologique est sans aucun doute le ‘zéro déchet’. On n’arrive pas à un mode de consommation zéro déchet du jour au lendemain. On y va petit à petit. On commence par se procurer des sacs à vrac pour nos courses, on pense aussi à s’acheter des bocaux. On demande pour Noël un livre sur la question pour nous donner des trucs et astuces. Je pense notamment au livre ‘Le zéro déchet sans complexes’ de Sylvie Droulans. On va ensuite chercher ses produits hygiéniques également en vrac et on termine par fabriquer soi-même ses propres cosmétiques. On se lance dans l’une ou l’autre tâche au fur et à mesure pour qu’à la fin de l’année 2019, nous soyons un pro du zéro déchet.

Et si on s’y tenait à plusieurs ?

Pour tenir nos bonnes résolutions, le mieux est d’engager nos proches avec nous. Surtout s’il est question d’écologie : il est plus facile de limiter ses déchets ménagers si toute la famille s’y met. Idem au niveau de l’énergie. Tous les enfants enfilent un pull supplémentaire et hop !, on peut diminuer facilement d’un degré le chauffage. Pour que tout le monde se sente concerné, on en discute autour d’un bon repas et on propose de la documentation sur le sujet. Ça ne sert à rien d’imposer nos idées !

Et enfin, on récompense tous ceux qui ont participé à la bonne mise en œuvre des résolutions. On s’offre un petit week-end dans les Ardennes, un bon restaurant bio ou encore un massage dans un centre d’esthétique bio. On passe un super moment en famille ou entre amis et on se félicite de nos progrès !