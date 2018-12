Ho ! Ho ! Ho !

Plus que trois jours et le moment sera venu…Il est grand temps de mettre votre dressing à l’heure de Noël. Bon, c’est vrai, il est clair que la mode ‘Christmas’ n’a pas une très longue durée de vie, mais ces vêtements mettent de l’ambiance et sont d’ailleurs très recherchés. Entre le renne un peu fou et un père Noël funky, il y a de quoi faire. Ou alors, jouez la sécurité grâce à des motifs scandinaves traditionnelles. Ces derniers pourront continuer de défier l’hiver avec style.

TIP!

Emballez-vous de couleurs vives. Les pastel flashy sont vraiment une très bonne idée. Le rouge marque toujours le coup. N’oubliez pas votre chapeau de Noël !

