Romelu Lukaku ne s’est pas entraîné cette semaine à Manchester United

Romelu Lukaku ne s’est pas entraîné cette semaine avec Manchester United, a indiqué vendredi en conférence de presse Ole Gunnar Solskjaer, nommé entraîneur des Red Devils mercredi en remplacement de José Mourinho. « Romelu a pris un jour ou deux, je ne l’ai pas encore vu », a déclaré Solskjær. « Ça avait été décidé avant mon arrivée, donc tout va bien ». Selon plusieurs médias, le Diable Rouge a reçu l’autorisation de s’absenter pour « raisons personnelles ». Il devrait manquer les matches à Cardiff (22 décembre) et contre Huddersfield (26 décembre).

Ole Gunnar Solskjaer s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Il a laissé entendre vendredi qu’il espérait rester à Old Trafford au-delà des six mois de sa mission initiale. « Je comprends que tant de managers aimeraient être à Manchester United et je suis l’un d’entre eux. Mais ce n’est pas quelque chose dont nous avons parlé, le club va lancer un processus maintenant pour les six prochains mois », a déclaré le Norvégien, qui a porté le maillot des Red Devils entre 1996 et 2007.

Manchester United, qui se rend samedi à Cardiff, pointe actuellement à la 6e place de la Premier League, avec 26 points en 17 journées, soit 19 points derrière le leader Liverpool.

Source: Belga