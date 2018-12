Proximus League – La 20e journée débute par un match nul entre Westerlo et OH Louvain

Le match d’ouverture de la 20e journée de la Proximus League s’est terminé vendredi par un match nul entre Westerlo et OH Louvain (0-0). Au classement, les deux équipes restent dans la seconde partie du classement: Westerlo (25 points) et Louvain (19) restent respectivement 5e et 7e. Leurs positions ne sont guère meilleures au classement de la seconde période puisque Westerlo (6 points) est 6e et OH Louvain (4) est aussi 7e.

Samedi à 17 heures, Malines (41 points), le leader, reçoit Tubize (16), le dernier. A 20h30, les extrêmes se rencontreront aussi: le Beerschot-Wilrijk premier de la deuxième tranche (11 points) reçoit Lommel dernier (3).

Dimanche à 16 heures, l’Union Saint-Gilloise, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe, tentera de garder sa troisième place (32 points et 8 points pour la deuxième tranche) à Roulers.

Source: Belga