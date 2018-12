Mikaela Shiffrin enlève le géant de Courchevel

L’Américaine Mikaela Shiffrin a remporté vendredi le slalom géant de Courchevel, en France, la 5e manche de la Coupe du monde de ski alpin. La native du Colorado s’est imposée devant l’Allemande Viktoria Rebensburg et la Française Tessa Worley, qui revenait d’une blessure au genou droit et avait remporté deux mois plus tôt le géant d’ouverture de Soelden.

L’Italienne Frederica Brignone et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel complètent le top 5. Double tenante du gros globe de cristal, Mikaela Shiffrin, 23 ans, a enlevé sa 49e victoire en carrière en Coupe du monde, la 6e en dix courses cette saison, durant laquelle elle ne s’était pas encore imposée en géant.

Shiffrin est aussi double championne olympique (slalom en 2014 et géant en 2018) et triple championne du monde de slalom (2013, 2015 et 2017).

Source: Belga