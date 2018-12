Les vœux des Bruxellois au monde seront diffusés sur 4 écrans géants dans la ville

L’ASBL Brussels Sounds Good a inauguré vendredi après-midi, dans les rues de Bruxelles, une série d’écrans géants où seront diffusés les vœux envoyés sur les réseaux sociaux sous le hashtag #brusselswish. Ils resteront en place jusqu’au 10 janvier prochain. Il s’agit de la 3e édition de « Brussels Wish ». Les écrans géants sont disposés Porte de Namur, place Rogier, Mont des Arts et place Flagey. Les messages peuvent être envoyés par Twitter et Instagram avec le hashtag #brusselswish, sur le site web de l’opération www.wish.brussels, sur la page Facebook brusselswish ou par SMS au 0460/20 30 17.

« Le premier objectif est de créer de la cohésion entre Bruxellois, en cassant les barrières sociales et culturelles, et le second est de contribuer au rayonnement international de Bruxelles », explique Said Maliji, co-fondateur de « Brussels Wish ». « Des gens envoient leurs vœux aux Bruxellois et d’autres les destinent ailleurs. Chacun fait comme il le souhaite. (…) Le phénomène Smart Cities est en plein boom et ‘Brussels Wish’ s’inscrit parfaitement dans cette perspective. »

L’an dernier, « Brussels Wish » a permis d’échanger près de 11.400 messages amicaux en format géant dans la ville. Au total, des vœux provenant de 29 pays différents ont été diffusés.

Source: Belga