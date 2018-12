Les noms du Sportif et de la Sportive belge de l’année seront connus samedi

C’est samedi soir que l’on connaîtra le nom du Sportif et de la Sportive belge de l’année 2018, lors du Gala du Sport 2018 qui se déroulera à Bruxelles. Les noms de l’Espoir de l’année, de l’Equipe de l’année, de l’Entraîneur de l’année et du Paralympien de l’année seront aussi dévoilés lors de ce gala organisé par l’association des journalistes sportifs professionnels belges (Sportpress.be). Les trois finalistes pour le trophée du Sportif de l’année, qui succédera à David Goffin au palmarès, sont Eden Hazard, capitaine des Diables Rouges, Koen Naert, champion d’Europe du marathon, et Bart Swings, médaille d’argent de la mass-start aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang.

Chez les dames, ce sont Nina Derwael, championne d’Europe et du monde de gymnastique artistique aux barres asymétriques, Nafissatou Thiam, championne d’Europe de l’heptathlon et Sportive de l’année 2017, et Emma Meesseman, 4e du Mondial de basket féminin avec les Belgian Cats et victorieuse de l’Euroligue avec son club d’Ekaterinburg.

Pour le trophée de l’Equipe de l’année, il y aura cette fois quatre finalistes, au lieu de trois: les Belgian Cats, 4e du Mondial de basket féminin, les Belgian Tornados, champions d’Europe du relais 4×400 m messieurs, les Diables Rouges, 3e de la Coupe du monde de football et les Red Lions, récents champions du monde de hockey. Les Red Lions ont décroché leur titre mondial après la clôture du vote, le 5 décembre et ont bénéficié d’une modification du règlement, Sportspress ayant relancé le vote pour l’Equipe de l’année à la suite de ce premier titre belge remporté dans un sport collectif.

Les trois nominés pour le titre d’Espoir de l’année sont le cycliste Remco Evenepoel, champion d’Europe et du monde juniors sur route et dans le contre-la-montre, le coureur de cyclocross Eli Iserbyt, champion du monde espoirs, et l’athlète Jonathan Sacoor, champion du monde juniors du 400 m et champion d’Europe du 4×400 m avec les Belgian Tornados.

Le trophée du Coach de l’année ira soit à Vital Heynen, entraîneur de la Pologne championne du monde de volley, à Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges, ou à Philip Mestdagh, le coach des Belgian Cats.

Enfin, Kris Bosmans (cyclisme), Laurens Devos (tennis de table), tous deux champions du monde, et Peter Genyn (athlétisme), sacré champion d’Europe cette année, se trouvent eux sur la liste des finalistes pour le trophée du Sportif paralympique de l’année.

Source: Belga