Le Roi a accepté la démission du gouvernement et le charge des affaires courantes

Le Roi a accepté la démission du gouvernement et l’a chargé de l’expédition des affaires courantes, selon un communiqué du Palais. Le Roi demande aux responsables politiques et aux institutions d’apporter une réponse appropriée aux défis économiques, budgétaires et internationaux, et aux attentes de la population, notamment sur le plan social et environnemental.

Le Roi a convenu avec le président de la Chambre des représentants et avec le Premier ministre qu’ils l’informeront respectivement, à intervalles réguliers, de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des affaires courantes.

Source: Belga