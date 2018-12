France: une médecin anesthésiste, soupçonnée d’euthanasie, a été inculpée de meurtre

Une médecin anesthésiste, soupçonnée d’avoir euthanasié une patiente octogénaire le 12 décembre à l’hôpital de Lavaur (Tarn), a été mise en examen vendredi pour « meurtre » et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet de Toulouse, en charge de l’affaire. L’infirmière qui a injecté la dose mortelle, sous l’autorité de l’anesthésiste, a été « placée sous le statut de témoin assisté » et n’a donc pas été mise en examen, a précisé le parquet.

Selon une source proche de l’enquête, l’anesthésiste de 68 ans aurait reconnu avoir volontairement fait administrer une dose létale de curare à cette octogénaire, qui avait été admise en urgence à l’hôpital.

Vendredi après-midi, un conseil de surveillance de l’hôpital s’est tenu en urgence pour évoquer l’affaire.

Fin septembre, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE, organisme consultatif) a jugé que la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la fin de vie, qui interdit l’euthanasie et le suicide assisté, ne devait pas être modifiée.

Il a « insisté sur l’impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue et mieux respectée », et « souhaité qu’un nouveau plan gouvernemental de développement des soins palliatifs soit financé ».

Le gouvernement a déjà assuré que la fin de vie ne figurerait pas dans son projet de loi de bioéthique, puisqu’elle fait l’objet d’une loi à part.

source: Belga