Euromillions Basket League – Charleroi gagne et est 2e, Anvers balaye Liège

Charleroi, vainqueur 77-64 de Louvain, et Anvers, dominateur 109-60 de Liège, se sont imposés vendredi en ouverture de la 11e journée de l’Euromillions Basket League. Après un bon départ (23-12), Charleroi a subi le retour de Louvain, mais a pu regagner les vestiaires avec un avantage de 8 points (39-31). Porté par les 11 points d’Axel Hervelle, de Paulius Sorokas et de Dorian Marchant ainsi que par les 10 de Quincy Ford, le Spirou a contrôlé la seconde période pour l’emporter 77-64. En face, Brandon Stith a terminé avec 18 points au compteur et Ibrahima Faye avec 16.

Avec 7 victoires et 3 défaites, Charleroi est deuxième derrière Ostende (9 victoires, 1 défaites) et devant Mons (6 victoires, 4 défaites). Louvain (2 victoires, 7 défaites) est neuvième.

Anvers a balayé Liège 109 à 60. Les Giants ont pris le large dès le premier quart (27-10) et ont poursuivi sur leur lancée, menant déjà 52-21 à la pause. Pas moins de sept joueurs d’Anvers ont inscrit au moins 10 points: Paris Lee (15), Ismael Bako (14), Dennis Donkor (14), Jae’sean Tate (13), Yoeri Schoepen (11), Dave Dudzinski (10) et Victor Sanders (10). Les Giants ont terminé avec 23/33 à deux points, 17/32 à trois points et 12/15 aux lancers francs. Côté liégeois, à l’inverse, les statistiques affichent 17/37 à 2 points, 6/28 à 3 points et 8/12 aux lancers francs. Bradford Burgess et Milos Bojovic ont terminé avec 12 points au compteur.

Anvers (6 victoires, 3 défaites) pointe au quatrième rang. Liège (3 victoires, 7 défaites) est septième.

