Bruxelles confirme sa signature des accords de coopération pour finaliser les travaux du RER

La Région bruxelloise a confirmé vendredi sa signature des accords de coopération qui permettront de finaliser les travaux d’infrastructure du RER, ont annoncé le ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, et les ministre-président et ministre bruxellois, Rudi Vervoort et Pascal Smet. La Flandre et la Wallonie avaient déjà donné leur feu vert mais celui de Bruxelles se faisait attendre depuis le 7 novembre, date de l’avant-dernier comité de concertation. Jeudi, au parlement, plusieurs députés et M. Bellot avaient exprimé leur inquiétude sur ce blocage.

A la suite d’une réunion bilatérale vendredi matin, Bruxelles a confirmé sa signature « des accords de coopération permettant de finaliser les travaux d’infrastructures du RER ainsi que différentes priorités régionales sur le territoire des trois Régions », indique un communiqué.

En complément des 19 millions d’euros prévus par l’accord de coopération, la Région bruxelloise et l’Etat fédéral se sont accordés pour définir ensemble l’affectation d’une enveloppe complémentaire de 10 millions d’euros prévus dans un avenant à Beliris, accord de coopération qui lie l’Etat fédéral et Bruxelles.

Ces 29 millions seront investis en priorité dans les différentes haltes ferroviaires bruxelloises « avec une attention donnée aux équipements d’accueil des voyageurs ».

Les trois ministres « se réjouissent que le dialogue ait pu être rétabli et que la mise en œuvre de ces accords de coopération permette à l’avenir d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau S en Région bruxelloise », ont-ils ajouté.

Source: Belga