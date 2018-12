De l’Afrique à l’Amérique, cinq tendances en matière de voyage pour 2019

L’île de Zanzibar

Unguja, l’île aux épices, mieux connue sous le nom de Zanzibar, est plus qu’une destination de lune de miel idyllique. C’est là que les explorateurs, le Dr David Livingstone et Henry Morton Stanley, se seraient rencontrés. Votre instinct vous dicte d’aller découvrir la nature préservée de l’île ? Dans ce cas, une randonnée dans le parc national de Jozani en compagnie d’un ranger est un must. Vous vous relaxerez ensuite à Stone Town, une toute petite ville aux allures d’Ibiza.

En pratique • Il n’y a pas de liaison directe au départ de l’Europe. Avec KLM, Emirates et Lufthansa, vous pouvez atterrir à Zanzibar via Dubaï ou le Kenya.

• La meilleure période pour visiter cette perle africaine s’étale de juin à septembre (saison sèche) ou en janvier et février (très chaud, mais peu de touristes).

La Serbie

Ce pays d’Europe de l’Est n’est pas encore très connu des voyageurs, mais a le potentiel pour devenir une valeur touristique sûre. On y trouve des villes trendy comme Novi Sad et Belgrade, des paysages naturels et un itinéraire cycliste de plusieurs centaines de kilomètres le long du Danube. Le cœur des Balkans a de quoi ravir tout un chacun. Le transport sur place n’a toutefois pas encore le confort offert par un pays européen moyen. Si vous voyagez en auto au départ de Belgrade, vous allez rencontrer principalement des régions boisées et montagneuses. Inhabituel pour les uns, plein d’aventure et de fraîcheur pour les autres.

En pratique • Au départ de Bruxelles, seules deux petites heures d’un vol direct vous séparent de la capitale serbe, Belgrade.

• Il n’y a pas encore de tourisme de masse si bien que vous avez toute l’année le luxe de vacances reposantes.

• En été, les températures varient entre 24 et 27 °C, mais l’automne a aussi ses atouts. C’est en cette saison que souffle la « kosova », une brise chaude et claire.

Le Sri Lanka

Lonely Planet l’avait annoncé, 2019 sera une belle année pour le Sri Lanka. L’écotourisme est en plein boom et attire différents groupes de touristes. Une partie de l’Asie préservée qui, comme le Vietnam ou la Thaïlande, propose de nombreuses curiosités religieuses et culturelles, mais avec les nombreux visiteurs en moins. Si vous voulez explorez l’intérieur du pays prenez un train local et vous découvrirez avec ce moyen de transport des paysages magnifiques.

En pratique • Sri Lankan Airlines rallie directement au départ de Londres, Paris et Francfort la capitale Colombo.

• La partie sud-ouest du Sri Lanka est la plus agréable de mai à juillet. Il vaut mieux visiter la partie nord-est de novembre à janvier.

• Le Sri Lanka n’est qu’à trois heures des Maldives et est la conclusion idéale pour un voyage de noces.

La Patagonie

Les fjords scandinaves sont une valeur sûre sur les listes des choses à faire avant de mourir. Mais en Patagonie aussi, une région qui s’étend du Chili à l’Argentine, vous pouvez contempler ce phénomène naturel. Vous êtes encore en quête de chouettes vacances placées sous le signe de la randonnée ? Dans ce cas, vous devez faire le nouvel itinéraire de hiking Ruta de los Parques. La piste s’étire sur 2.800 kilomètres, part de la ville de Puerto Montt pour atteindre le Cap Horn et relie 17 parcs nationaux. La région est connue pour ses lacs, ses rivières et la richesse de sa faune et de sa flore.

En pratique • En Patagonie, les saisons sont inversées par rapport à l’Europe. Pendant nos mois d’hiver, c’est l’été là-bas et inversement. La meilleure période pour voyager se situe de septembre à mars.

• La Patagonie ne se visite pas en une semaine. Démarrez votre expédition dans la capitale de l’Argentine, Buenos Aires, et prenez un vol intérieur pour la ville la plus méridionale du monde: Ushuaia. De là, vous pouvez faire une croisière en direction de la capitale du Chili, Santiago, et admirer ainsi la nature dans toute sa splendeur.

La Nouvelle-Zélande

L’industrie touristique au « pays du long nuage blanc » (traduit du maori) est florissante. Chaque année, pas moins de 22 millions de visiteurs y débarquent. Heureusement, ce vaste pays dispose de suffisamment de place pour tous ces touristes ! La seule chose dont vous avez besoin pour ce voyage est une bonne auto, des vêtements de pluie pour affronter les nombreuses averses et de la crème solaire.