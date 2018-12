Clara Morgane gagnait 250.000€ par an grâce au téléphone rose!

Dans une interview à la radio, l’ancienne actrice pornographique a expliqué être devenue millionnaire grâce au téléphone rose. Cette pratique lui rapportait d’ailleurs plus d’argent que l’érotisme.

C’est dans l’émission radio Le Show de Luxe que Clara Morgane a fait cette confession plutôt surprenante. L’un des plus gros contrats qu’elle ait touché au début de sa carrière dans le porno? Le téléphone rose! « C’était la téléphonie, explique-t-elle. C’était un truc de malade. C’était des gros contrats et en plus j’ai signé pour cinq ans. »

Elle précise: « À l’époque, c’était la mode. Tu envoyais un message à des numéros et tu recevais des photos. Mais j’enregistrais aussi des messageries. » Tout ça pour 250.000€ par an pendant cinq ans! « C’était énorme, mais honnêtement on gagnait un cinquième de ce qu’ils (ses partons, ndlr) gagnaient. C’était la grande mode. Mais il n’y a plus ça, ni d’équivalent aujourd’hui. »

Récemment, Clara Morgane a lancé son propre cabaret. Et si le téléphone rose ne lui rapporte plus d’argent, elle n’a pas totalement changé de domaine et se concentre désormais sur les réseaux sociaux. 469.000 personnes suivent son compte Instagram dans lequel elle publie régulièrement des clichés sexy.