Washington prêt à donner des gages à la Corée du Nord

Un émissaire américain annonce que son pays est disposé à discuter avec Pyongyang de mesures visant à établir la confiance. Washington renouvelle ses efforts pour convaincre la Corée du Nord de renoncer à son arsenal nucléaire.

La péninsule coréenne a connu une détente spectaculaire cette année. Elle a vu le président américain Donald Trump rencontrer en sommet le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en juin à Singapour. MM. Trump et Kim s’étaient alors engagés sur la «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», formule vague sujette à toutes les interprétations.

Depuis, les deux pays s’écharpent sur sa signification et les négociations de suivi sont dans l’impasse. Les deux parties s’accusent mutuellement de mauvaise foi et de traîner les pieds. «Les Etats-Unis n’ont aucune intention d’alléger leurs sanctions unilatérales ou les sanctions de l’Onu», a déclaré Stephen Biegun, représentant spécial des États-Unis pour la Corée du Nord. «Toutefois, dans le contexte de l’engagement que nous avons avec la Corée du Nord, nous sommes prêts à explorer un certain nombre d’autres choses qui pourraient susciter de confiance». «Il y a un certain nombre d’initiatives que nous aimerions étudier au début du processus de dénucléarisation de la Corée du Nord». Il s’est refusé à préciser de quoi il pourrait s’agir.