Le crémant de Bordeaux voit ses ventes s’envoler à l’approche des fêtes

Festif et pétillant, moins onéreux mais élaboré avec la même méthode traditionnelle que le champagne, le crémant de Bordeaux voit ses ventes s’envoler et s’invite sur les tables de Noël et du jour de l’an.

Avec 80 millions de bouteilles vendues en 2018, en constante augmentation de 5 à 7% ces dix dernières années, le crémant est présent dans huit appellations: l’Alsace, Bordeaux, la Bourgogne, Die, le Jura, Limoux, la Loire, la Savoie. Aujourd’hui, il parvient dans des dégustations à l’aveugle à rivaliser avec le champagne et s’en idstingue surtout par ses cépages et un terroir différents.

« On n’est pas forcément amoureux du chardonnay, pinot noir ou du meunier (cépages utilisés en Champagne). C’est comme un verre de Bourgogne ou de Bordeaux, ça dépend des goûts! », note Jean-Pierre Valade, consultant international sur les vins mousseux. Autre différence: son vieillissement. Pour le crémant, la durée minimale entre tirage et commercialisation est de neuf mois, contre 15 pour le champagne et… un mois pour le prosecco, qui a vendu 460 millions de bouteilles cette année.

Produit avec des méthodes plus rapides et moins chères, ce vin italien s’étend sur tous les marchés: les vendanges sont mécaniques et non manuelles comme pour le crémant, et la deuxième fermentation alcoolique, qui produit l’effervescence, se fait en cuve et non en bouteille comme l’exige la méthode traditionnelle. «Avec le crémant, on a un produit de qualité et non un produit industriel comme le prosecco», souligne Dominique Furlan, président de la section crémant de l’ODG (organisme de défense et de gestion) Bordeaux, précisant qu’ »on peut avoir des crémants meilleurs que des champagnes standards».

Depuis cinq ans, les chiffres des crémants de Bordeaux explosent: 1.200 hectares, soit 50% de plus en deux ans; 75.000 hectolitres prévus cette année, soit cinq fois plus qu’au début des années 2010.