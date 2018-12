La « policière la plus sexy d’Instagram » va devoir choisir entre ses deux métiers

View this post on Instagram

*werbung | Hallo Montag 🤟🏼, willkommen in der Woche der Entscheidungen. Klingt wie in einer Fernsehshow 😅. Habe heute Morgen 4 schwere Umzugskisten samt Einsatztasche in meinem winzigen Polo 🚙 verstaut. Was für ein wunderbar geräumiges Auto 😬. Als kleinen Dank werde ich endlich die Winterräder wechseln lassen. Scheint so, als wäre ich etwas spät dran 😆. Ich ziehe gerade aus und ich ziehe wieder ein, alles neu und doch bekannt. Und am Ende wird doch alles ganz anders #rätsel #willkommenaufdemponyhof. Danke für Eure großartigen Worte gestern. Ich freue mich über jeden einzelnen Eurer wunderbaren Kommentare. Habt nen tollen Abend ♡ und ein Hoch auf die Ananas 🍍.