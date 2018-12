Humble Brush : Une brosse à dents pour la bonne cause

Saviez-vous que 3,6 milliards de brosses à dents en plastique sont utilisées chaque année dans le monde ? Et que bien entendu leur quasi-totalité n’est pas recyclable ? Pour parer à ce problème, je vous ai trouvé une solution : The Humble Brush, une brosse à dents en bambou biodégradable et recyclable !

Et la marque The Humble Co ne s’arrête pas là ! A travers sa fondation The Humble Giving Foundation, elle a décidé d’offrir pour chaque brosse à dents Humble Brush vendue, une seconde à un enfant défavorisé et cela aux quatre coins du monde. C’est l’équipe de dentistes de la société qui en assure la livraison quand elle se rend dans des pays où elle donne des soins dentaires d’urgence. Par ailleurs, l’équipe médicale apprend aux enfants les bons gestes pour bien laver leurs dents.

Venir à bout du plastique

En achetant donc une brosse à dents Humble Brush, vous aiderez un enfant à avoir une bonne hygiène dentaire. Par ailleurs, ce geste est un plus pour notre planète. En effet, les brosses à dents proposées par la société scandinave sont fabriquées avec du bambou biodégradable et recyclable, issu de plantations soumises aux règles de l’agriculture raisonnée. Utiliser des Humble Brush permet donc de réduire considérablement la quantité de plastique souvent utilisée pour la production de brosses à dents ordinaires.

Vous trouverez ces brosses à dents dès janvier chez Monoprix et Parashop