Cristina Cordula accusée de plagiat pour sa nouvelle émission

En janvier, la star du shopping Cristina Cordula reviendra avec un nouveau concept d’émission intitulée « Les Reines des enchères. » Ce qui ne plaît pas du tout à Pierre-Jean Chalençon, qui trouve que cette émission ressemble étrangement à « Affaire conclue » sur France 2.

Le 7 janvier prochain, la présentatrice des « Reines du shopping » reviendra avec une nouvelle émission sur M6. Dans « Les Reines des enchères, » des candidates feront évaluer les pièces-maîtresses de leurs gardes-robes à la mannequin brésilienne et son équipe de quatre experts. Les biens seront ensuite vendus aux enchères à des acheteuses non-professionnelles.

Et on peut dire que le concept de cette nouvelle émission n’a pas plu à la figure emblématique d’ « Affaire Conclue », Pierre-Jean Chalençon. D’après lui, Cristina Cordula a « totalement pompé le concept, » comme il l’explique sur les ondes de Voltage. L’Empereur va encore plus loin. « Je pense que sur M6 il y a quand même des gens intelligents qui ont des concepts d’émissions un peu sympas (…) Je m’attendais à ce que M6 fasse un truc un peu plus fun, plus amusant, c’est un peu facile. »

Et lorsqu’on lui demande si l’émission est pompée sur France 2, sa réponse est claire. « Oui, mais nous on est très contents! Il vaut mieux être copié que copier. »

« Il y a d’autres gens »

Pour Clara Morgane, qui était aussi invitée de l’émission radio, le choix de mettre Cristina Cordula a la tête du nouveau programme n’est pas forcément le plus malin. « Je n’ai rien contre elle. Mais elle a quand même beaucoup de place sur la chaîne, il y a peut-être d’autres gens… »