Ce qui attend le gouvernement en affaires courantes

Le Roi a accepté la démission du gouvernement du Premier ministre Charles Michel et l’a chargé de l’expédition des affaires courantes. Il a enjoint au monde politique d’apporter une réponses à plusieurs défis et à des attentes de la population.

Deux scénarios s’offraient au chef de l’État après avoir accepté la démission du gouvernement Michel, devenu minoritaire après le départ de la N-VA: le charger d’expédier les affaires courantes jusqu’à la fin de la législature prévue en mai 2019 ou convoquer des élections anticipées, moyennant le contreseing ministériel et l’aval du parlement. Cette deuxième piste a finalement été écartée, puisqu’elle ne recevait l’assentiment que de la seule N-VA.

Le gouvernement démissionnaire (MR, CD&V, Open Vld) et les principaux groupes politiques au parlement avaient fait connaître leur volonté de répondre à plusieurs enjeux comme la revalorisation du pouvoir d’achat, le climat, les conséquences du Brexit et la représentation belge au Conseil de sécurité des Nations unies. Le tout devrait se faire en préservant une maîtrise budgétaire, alors que la Commission européenne a lourdement mis en garde la Belgique à cet égard et que le nouveau ministre des Finances Alexander De Croo craint un dérapage potentiel de 2 milliards € du fait de l’absence de budget 2019.

Constatant une «volonté politique de garantir la bonne gestion du pays jusqu’aux prochaines élections», le Roi a donc demandé aux «responsables politiques» et aux «institutions» d’apporter une «réponse appropriée aux défis économiques, budgétaires et internationaux, et aux attentes de la population, notamment sur le plan social et environnemental».

Ecolo lance des propositions pour le climat et les indépendants

Si le gouvernement ne peut plus lancer d’initiative politiques, il peut toutefois agir dans le cas où une majorité se dégagerait à la Chambre. Ils soulignent avoir déjà mis «avec succès» des propositions sur la table en matière climatique et en faveur des indépendants. Ils proposent également de poursuivre le travail afin d’aider tous ceux qui ne parviennent plus aujourd’hui à boucler leur fin de mois. De même, les Verts offrent leur soutien afin de tenir le calendrier prévu de fermeture des centrales nucléaires.

Pour Ecolo, « il est temps maintenant de tourner la page, de se mettre au travail et de reconstruire ». « On le voit, il y a suffisamment de travail dans les mois qui viennent pour que les forces de bonne volonté, tant au parlement qu’au gouvernement, travaillent de concert, dans l’intérêt des Belges et de notre pays. C’est le pari que nous faisons. Les Verts sont prêts, depuis le parlement, à prendre leurs responsabilités, à proposer et à innover. Au travail, maintenant! », concluent les présidents d’Ecolo et Groen.